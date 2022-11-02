Эмили Ратаковски ранит мужское отношение к сексу на первом свидании

Модель Эмили Ратаковски, которая два месяца назад развелась с мужем, порассуждала, стоит ли заниматься сексом на первом свидании. По мнению 31-летней знаменитости, все зависит от первоначального отношения к этому вопросу.

Если считать, что интим на первой встрече – это нечто постыдное, то лучше не идти на близость. Саму модель ранит мужское отношение к сексу на первом свидании.

Если парень воспринимает это как «победу», с таким лучше не связываться, рекомендует модель.

Также Ратаковски призналась, что не ищет большой любви, но и один секс в отношениях ее не интересует. Модель добавила: «Если я не сплю с ними, я меньше о них думаю. Я могу забыть их за три дня».

Ее вывод свелся к тому, что все должны делать то, что хотят. Самое сложное – понять, что именно ты хочешь.

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