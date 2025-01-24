«Разваливаюсь на части»: звезда «Дня сурка» рассказала о мучительной болезни

Актриса Энди Макдауэлл рассказала о своем заболевания и пожаловалась на проблемы со здоровьем. Звезде фильма «День сурка» диагностировали синдром грушевидной мышцы. Этой информацией она поделилась в эфире шоу Дрю Бэрримор, которое цитирует People.

66-летняя знаменитость отметила, что ее мучают боли в ягодицах и ногах.

«Я думала, что мне придется делать замену тазобедренного сустава, слава Богу, с бедрами все в порядке», — поделилась переживаниями звезда.

Женщине приходится делать специальные упражнения для ног и бедер, чтобы снять напряжение. Она рассказала, что занимается ежедневно.

«Я думаю, что с возрастом нужно начинать поднимать тяжести, работать с личным тренером, чтобы нарастить мышцы», – порассуждала актриса.

Энди говорит, что ей очень повезло, что с таким диагнозом она научилась справляться с болью. Она перепробовала разные тренировки, в том числе на велотренажере, но они не подошли.

«Я крутила педали как сумасшедшая, но моему телу такое не подходит, в итоге заболели колени и бедро. Я думала, что разваливаюсь на части», — вспомнила звезда.

Ранее мы писали о том, что дочь актрисы Маргарет Куолли пожаловалась на проблемы с лицом после съемок в «Субстанции».