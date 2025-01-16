«Лицо было изуродовано»: звезда «Субстанции» пожаловалась на съемки в фильме

Звезда нашумевшего фильма «Субстанция» Маргарет Куолли рассказала, что после завершения съемок еще год лечила кожу от сильного акне. По ее словам, болезнь развилась из-за пластического грима, который ее персонаж носит в финальной сцене кинокартины.

Проблемы начались еще на съемочной площадке — многие эпизоды снимались уже после финального, и кожа Куолли страдала на протяжении всего процесса производства фильма.

«Сцены, в которых мне стреляют под юбку в конце или в начальных титрах, когда вокруг пальмы, были сняты длиннофокусным объективом. Просто потому, что мое лицо к тому времени было настолько изуродовано, что его невозможно было снимать» — рассказала она на подкасте Happy Sad Confused.

По словам актрисы, акне сперва мешало ей на съемках следующего проекта, где она играет сразу нескольких персонажей, но впоследствии она решила использовать свои проблемы в творческом ключе:

«Героиня, у которой были прыщ на лице, типа, были последствием ношения того самого пластического грима… И я подумала: «О, это на самом деле идеально. Ведь я играю четырех разных персонажей. Для одного из них мы действительно оставляем проблемную кожу», — рассказала она.