Разозлила: почему Меган Маркл не пригласили на обложку с самыми популярными женщинами мира

Главреда журнала Vogue обвинили в пренебрежении к Меган Маркл из-за отсутствия ее на обложке среди самых популярных женщин мира. Об этом сообщает The Mirror.

Новый номер журнала стал последним для главреда британского Vogue, Эдуарда Эннинфула, который ушел со своего поста. Происшествие с отсутствием Маркл на обложке среди «40 модных икон» очень удивило публику. Многие обратили внимание, что Меган отсутствовала на общем фото, хотя была дружна с журналом.

Жена принца Гарри ранее выступала приглашенным редактором сентябрьского номера Vogue, однако ее имя не появилось на обложке мартовского выпуска. По мнению некоторых источников, конфликт между Маркл и Эннинфулом мог возникнуть во время совместной работы над сентябрьским выпуском журнала. Королевский биограф Том Бауэр предположил, что Маркл могла вызвать раздражение у редактора своими идеями, что привело к конфликту между ней и командой журнала.

Ни Эннинфул, ни сама Маркл пока не комментировали данную ситуацию. Отмечается, что отсутствие Маркл на обложке вызвало волнение в социальных сетях, где пользователи выражают свое недоумение и задают вопросы о причинах такого решения редакции Vogue.

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