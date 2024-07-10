«Разоблачающее интервью»: назван самый большой страх Брэда Питта при разводе с Анджелиной Джоли

Брэд Питт, находящийся в процессе развода с Анджелиной Джоли, сейчас больше всего боится, что его дети дадут откровенное, разоблачающее интервью о нем, сообщил In Touch Weekly информированный источник.

«Это темное облако висит над головой Брэда. Он может заткнуть Анджелину с помощью своих адвокатов, но он не может заткнуть собственных детей <...> Они до сих пор хранили полное молчание, но в какой-то момент вполне вероятно, что они захотят рассказать свою версию событий», - объяснил собеседник издания.

В действительности ничто не мешает им это сделать, и если они решат публично рассказать об отношениях с отцом, Брэд «просто будет вынужден сидеть и терпеть это».

Брэд Питт и Анджелина Джоли начали встречаться в 2005 году, вскоре после его развода со звездой «Друзей» Дженнифер Энистон. Поженилась пара лишь в 2014 году. Тем не менее, спустя два года Джоли подала на развод.

Питт и Джоли все еще судятся за опеку над детьми. У пары за годы отношений появились приемные дети - 22-летний Мэддокс, 20-летний Пэкс и 19-летняя Захара, а также родные - 18-летняя Шилоу, и 15-летние двойняшки Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Как отмечают в СМИ, большинство детей целиком поддерживают маму. Так, Захара, Шайло и Вивьен «сами приняли решение» убрать фамилию «Питт» из своих имен.

«Если эти дети в конечном итоге захотят поставить окончательную точку, раскрыв миру, через что они прошли, это станет худшим кошмаром Брэда и, без сомнения, самым большим унижением для него», - заключает источник.

Ранее мы сообщали, что Брэд Питт впервые вышел в свет со своей новой избранницей, ювелирным дизайнером Инес де Рамон на британском Гран-при «Формулы 1».