Разгневанный Том Хэнкс накричал на журналистов во время премьеры фильма. Об этом сообщает Super.ru.

Актер Том Хэнкс, сыгравший роль в фильме режиссера Уэса Андерсона «Финикийская схема», появился на красной дорожке премьерного показа. Во время встречи с журналистами, он не выдержал и начал на них кричать.

Актер был возмущен просьбами фотографов остаться как можно дольше для фотографий.

«Заткнитесь!» — в какой-то момент выкрикнул он.

Впрочем, сразу же после этого Хэнкс улыбнулся и дал понять, что просто шутит.

Фильм «Финикийская схема» выйдет в широкий прокат 6 июня.

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