Разборки Брэда Питта и Анджелины Джоли довели их дочь до истощения

Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают выяснять отношения. Несмотря на то, что бывшие супруги расстались много лет назад, они публикуют все новые «грязные» подробности брака. Поклонники считают, что разборки звездных родителей негативно сказываются на самочувствии их детей.

У знаменитостей есть приемные дети, но первая биологическая дочь Шайло Нувель появилась в мае 2006 года. Спустя пару лет у актеров родились близнецы – мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Но все внимание СМИ и фанатов было приковано именно к старшей наследнице. Многие считают, что она взяла все самое лучшее от Анджелины и Брэда.

Недавно в Сети появились новые фото девушки. Поклонники заметили, что на кадрах красавица выглядит бледной и грустной. Она носит черную одежду огромных размеров, будто скрывает исхудавшую фигуру и прячет лицо под маской. Некоторые фолловеры предполагают, что у Шайло появилась депрессия. Это связывают с постоянными конфликтами между ее родителями.

Анджелина до сих обвиняет бывшего супруга в домашнем насилии и неадекватном поведении. А Брэд занят бесконечными съемками и новыми отношениями. Недавно папарацци запечатлели мужчину с возлюбленной. Поклонники призывают родителей девушки обратить внимание на ее состояние и найти ей хорошего психолога. Многие также пишут Джоли, чтобы она разрешила Шайло чаще видеться с отцом, ведь каждому ребенку нужны оба родителя.

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