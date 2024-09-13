Растрогала поклонников: Николь Кидман впервые прервала молчание после смерти матери

В семье Николь Кидман несколько дней назад случилось горе: умерла ее 84-летняя мать Джанель. Из-за этого звезде даже пришлось пропустить церемонию награждения на Венецианском фестивале. Немного оправившись от случившегося, актриса прервала молчание нашла в себе силы написать трогательные слова в память о родительнице.

Через неделю после смерти Джанель Николь Кидман опубликовала архивные снимки с семьей, на которых изображены мама звезды, папа и младшая сестра Антония.

От лица всех родных голливудская актриса поблагодарила поклонников за поддержку.

«Моя сестра и я вместе с нашей семьей хотим поблагодарить вас за излияние любви и доброты, которые мы ощутили на этой неделе», — написала знаменитость, добавив, что каждое сообщение значит для ее семьи гораздо больше, чем они могут выразить.

Николь была в хороших отношениях с Джанель, которая привела дочерям любовь к искусству: она водила их по музеям, театрам и кино. Мама и бабушка актрисы сами шили одежду для Николь и ее сестры. Благодаря этому, у девочек появилась любовь к моде.

Напомним, мать Николь Кидман умерла за несколько часов до награждения дочери на Венецианском кинофестивале.