Мать Николь Кидман скончалась за несколько часов до награждения актрисы на кинофестивале

Голливудской актрисе Николь Кидман присудили приз за лучшую женскую роль в фильме «Малышка» на Венецианском кинофестивале. Но победа звезды омрачилась печальными событиями. Всего за несколько часов до награждения умерла мама Николь — Джанелль Энн Кидман.

Из-за этого 57-летняя Николь была вынуждена покинуть кинофестиваль. Вместо нее приз получила режиссер Галина Рейн, которая зачитала послание от кинозвезды.

В нем Кидман рассказала, что узнала о смерти родительницы, как только приехала в Венецию. Звезда пребывает в шоке от случившегося — по словам звезды, Джанелль сформировала ее и направляла.

«Я безмерно благодарна, что могу назвать ее имя всем вам через Галину. Мое сердце разбито», — приводит слова Николь People.

Матери звезды было 84 года. Причины ее смерти не уточняются.

Знаменитость появилась на свет на Гавайях, но в возрасте четырех лет переехала в Австралию, откуда родом ее родители. Николь всегда считала эту страну своим домом. Отец Кидман по профессии биохимик — он изучал проблему возникновения раковых клеток. Мать актрисы помогала мужу редактировать книги и занималась хозяйством.

Ранее Николь Кидман появилась в Венеции в черном платье за 300 тысяч рублей. Подробнее читайте здесь.