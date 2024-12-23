Расставшиеся Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обменялись подарками к Рождеству

Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, развод которых стал одной из самых обсуждаемых тем уходящего года, обменялись рождественскими подарками. Об этом 23 декабря сообщила газета The Daily Mail.

По данным газета, Аффлек и Лопес встретились в закрытом клубе Soho House в Западном Голливуде в минувшее воскресенье. Они пообедали за одним столиком и вручили друг другу презенты в преддверии приближающегося праздника.

Лопес подала на развод с Аффлеком в августе. Как сообщалось, причиной разрыва двух актеров, которые состояли в браке с 2021 года (а до этого были помолвлены в 2002—2003 годах) стали «непреодолимые разногласия». Тем не менее, даже после расставания Джей Ло и Бен поддерживают связь — недавно их заметили вместе на школьном мероприятии, куда они пришли поддержать детей.

Намерение актеров не сжигать все мосты подтверждали и осведомленные источники — так, один из них в интервью с порталом Page Six на прошлой неделе сообщил, что Лопес и Аффлек и дальше хотят «присутствовать в жизни друг друга».

Ранее Лопес рассказала, что ей было тяжело после разрыва с возлюбленным.