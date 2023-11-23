Мать Бритни Спирс заявила, что ее преследует сталкер

Сталкер преследует мать певицы Бритни Спирс Линн Спирс. Такие данные следуют из судебного иска, поданного Линн Спирс и ее подругами.

Мать певицы заявила, что ее преследует сталкер по имени Джейкоб Даймонд. Он попытался внедриться в близкие к ней круги. Мужчина представлялся в соцсетях писателем и актером, затем обманом проникал в дома истцов, агрессивно вел себя по отношению к ним и к их детям. Летом его пришлось выгонять из одного из домов с полицией.

Подруги Линн Спирс рассказали, что Даймонд пишет о них клеветнические посты, и они боятся за свою безопасность. В иске ничего не сказано о Бритни Спирс, но отмечено, что он пытался внедриться в круг общения женщин через одну из дочерей Линн «в поисках известности, славы и денег», пишет ET.

В итоге суд запретил преследователю временно приближаться к женщинам. Помимо этого, он не может связываться с истицами любыми способами.

Напомним, ранее появившуюся на людях Бритни Спирс раскритиковали за грязные волосы.