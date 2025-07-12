«Рассматривала брак с Гарри как трамплин к богатству»: принц Уильям возмущен планами Меган Маркл на брата

Принц Уильям уверен, что Меган Маркл манипулирует его младшим братом Гарри и использует его в корыстных целях. Об этом пишет The Sun со ссылкой на королевского биографа Фила Дампьера.

По словам эксперта, супруга принца Гарри никогда не планировала остаться в королевской семье и активно поддерживать монархию через свою деятельность.

«Она рассматривала брак с Гарри как трамплин к новой славе и богатству. И я думаю, что именно это изначально беспокоило принца Уильяма», — заявил Фил Дампьер.

Королевский биограф подтвердил правдивость слов леди Элизабет Энсон — кузины королевы Елизаветы II. На протяжении многих лет она занималась организацией светских мероприятий для королевской семьи. Однажды леди процитировала высказывание королевы Елизаветы II о Меган Маркл: «Она не может обернуться для нас ничем, кроме проблемы. Она смотрит на вещи иначе». Элизабет Энсон вспоминала: близкие были обеспокоены отношениями принца Гарри с избранницей: «Мы надеемся, но не уверены, что она влюблена. Мы думаем, что она все спланировала».

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма оказался в центре скандала, когда вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри разрушил отношения с семьей.

Ранее сообщалось о том, что Елизавета II окрестила принца Гарри предателем перед смертью.