«Ее полностью подвел внук»: Елизавета II окрестила предателем принца Гарри перед смертью

Елизавета II накануне смерти почувствовала себя преданной принцем Гарри. Придворные рассказали, что королева Великобритании с самого начала с подозрением относилась к его жене Меган Маркл.

Приближенные к королевской семье пояснили, что Елизавета II с самого начала настороженно относилась к невесте внука и была крайне недовольна их свадьбой.

По словам бывшего придворного, королева посчитала предательством слова Гарри и Меган Опре Уинфри в адрес института монархии. Поступок принца Сассекского поверг в шок всю его семью и ближайшее окружение потому, что его дед тогда находился на смертном одре.

Другой друг королевской семьи рассказал The Daily Beast, что Елизавета II несколько лет серьезно болела раком костей: поступок внука нанес серьезный удар и без того ослабленному организму королевы.

«Она знала, что умирает, она едва могла видеть, едва могла стоять, едва могла двигаться. А потом ее полностью подвел внук. Это было для нее совершенно разрушительно», — пояснил он.

Некоторые приближенные не были удивлены поступком принцем Гарри, который, по их мнению, «недалекий человек» с мягким характером, а Меган Маркл умело этим пользуется.

Напомним, принцу Гарри и Меган Маркл разрешили присутствовать на похоронах Карла III. Их семью включили в план траурных мероприятий.