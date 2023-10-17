«Расскажу правду…»: Алишу Киз заподозрили в антисемитизме после ее откровения

Американскую певицу Алишу Киз обвинили в антисемитизме из-за одного неосторожного высказывания. Об этом cообщает TMZ.

Исполнительница выложила свежий пост в соцсетях. Девушка заявила, что хотела бы когда-нибудь полетать на параплане.

«Вопрос: что бы вы сделали, если бы ничего не боялись? Расскажу вам правду... Я положила глаз на полеты на параплане», – подчеркнула Алиша Киз.

Однако поклонники отнеслись к такому признанию весьма неоднозначно. Некоторые из подписчиков даже посчитали, что эти слова можно расценивать как поддержку терроризма в Израиле.

В свою очередь, Алиша Киз удалила пост и публично попросила прощения, уточняя, что ее высказывание не было связано со сложной политической ситуацией в стране.

«Мое сердце разрывается на части... Я молюсь за мир и выступаю за него», – поделилась певица.

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