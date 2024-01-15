Распродают недвижимость: мемуары Бритни Спирс нанесли сильный удар по отношениям Джастина Тимберлейка с женой
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Певец Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил стали распродавать недвижимость после выхода мемуаров артистки Бритни Спирс. По информации инсайдеров, супруги могут развестись, поэтому приводят финансы в порядок.
Об этом изданию Life&Style рассказал инсайдер.
По его ифнормации, семья прошла терапию с психологом, но это не помогло. Правда, которая была озвучена Спирс в книге «Женщина во мне», подняла вопрос доверия супруги к Тимберлейку. Известно, что в произведении Спирс заявляла, будто певец требовал сделать аборт.
Квартиры семейства в Теннеси, Калифорнии и Нью-Йорке выставлены на продажу. Супруги пробовали уезжать в другой дом, чтобы начать все сначала.
У Тимберлейка и Бил растут двое детей. Пара состоит в браке с 2012 года.
Инсайдер отметил: супруги не хотят развода и заняли выжидательную позицию. Несмотря на это, расставание возможно.
Ранее сообщалось, что Тимберлейк очистил соцсети от фотографий после выхода книги Спирс.