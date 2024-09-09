Располнел и постарел: фанаты бьют тревогу из-за изменившейся внешности звезды «Друзей» Мэтта Леблана

57-летний актер Мэтт Леблан, известный многим по сериалу «Друзья», сильно изменился внешне. Фанаты обеспокоены, так как он набрал в весе, а на макушке у него появилась лысина. Снимки звезды публикует Page Six.

Папарацци засняли неузнаваемого Мэтта на прогулке. Он скрывался от журналистов в очках и кепке, но его все равно удалось заснять. В какой-то момент он даже снял головной убор, и фотографы запечатлели его поредевшую прическу. Актер стремительно теряет волосы.

Кроме того, Леблан сильно потолстел, из-за чего поклонники заподозрили у него депрессию. По их мнению, он заедает стресс и пытается таким образом поднимать себе настроение. Из-за всего этого, как считают комментаторы, он постарел. Они подчеркнули, что у Мэтта есть деньги, чтобы поддерживать себя в форме, поэтому его внешность сейчас их разочаровывает.

К слову, многие переживают за актера еще из-за смерти его коллеги Мэттью Перри. Он умер год назад, однако расследование его смерти продолжается до сих пор.

Ранее стало известно, что суд над двумя подозреваемыми по делу актера Перри пройдет 4 марта 2025 года.