Раскрыты требования Ким Кардашьян к потенциальному бойфренду

Американская модель и бизнесвумен Ким Кардашьян находится в поиске мужчины для серьезных отношений. Об этом пишет Life & Style.

По информации источника, после расставания с футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим Кардашьян решила пересмотреть круг общения и сейчас общается лишь с «серьезными людьми». Знаменитость ищет богатого мужчину, который будет значительно старше.

«После того как с Оделлом дела пошли наперекосяк, она полностью изменила свой план игры и теперь говорит, что пора встречаться с другим типом мужчин. <…> Она хочет остепениться, а не просто развлекаться, поэтому, по ее мнению, гораздо разумнее подняться по "пищевой цепочке" и выбрать мужчину со статусом миллиардера», — рассказал информатор.

Напомним, Ким Кардашьян официально рассталась со своим бывшим супругом Канье Уэстом в марте прошлого года. У предпринимательницы и рэпера есть четверо детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм.

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