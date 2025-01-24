Очередная экс-возлюбленная рассказала о жестоком отношении P. Diddy к ней

Бывшая возлюбленная P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) рассказала о жестоком отношении рэпера к ней. Об этом она заявила в передаче The Fall of Diddy, передает Variety.

По словам девушки, однажды музыкант принудил ее к половой близости без согласия, после чего всячески угрожал. Она уточнила, что после одной из ссор артист якобы пригрозил ей: «Ты же не хочешь закончить, как моя бывшая Кэсси?». Речь шла о другой экс-возлюбленной Комбса – Кэсси Вентуре – первой, кто заговорил о физическом насилии со стороны звезды.

Помимо этого, P. Diddy угрожал бывшей избраннице депортацией.

«Я могу позвонить в посольство и добиться депортации тебя обратно в Канаду. Ты не знаешь, с кем связалась, и не знаешь, что я могу с тобой сделать», — передала слова рэпера девушка, добавив, что «он демон».

Пэйшн отметила, что уже тогда она должна была задуматься о том, кем на самом деле является P. Diddy.

«Честно говоря, это было просто страшно, потому что весь его тон, все изменилось. <…> Ты чувствуешь себя таким маленьким и незначительным, потому что у этого человека так много власти и ресурсов, и у всех этих людей. Это просто очень пугает. И в то же время я чувствую, что должна была уже тогда знать его», — высказалась она.

Напомним, 17 сентября 2024 года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее жертва P. Diddy рассказала, что рэпер сознался в убийстве Тупака Шакура.