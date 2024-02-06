Раскрыты сроки восстановления Кейт Миддлтон после операции

В середине января Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. В настоящий момент принцесса Уэльская восстанавливается дома в Виндзоре после хирургического вмешательства. Информацией о сроках ее восстановления разместило издание Daily Star.

Жена принца Уильяма желает как можно скорее вернуться к исполнению своих обязанностей, однако, как считают представители Кенсингтонского дворца, она выбыла из строя как минимум до конца марта. При этом, даже если Миддлтон начнет появляться на публике, полная реабилитация может занять до девяти месяцев.

Эксперт по абдоминальной хирургии Шашанк Гурджар рассказал Daily Star, что проблема со здоровьем принцессы Уэльской может оказаться в разы серьезнее, чем об этом заявляют в Кенсингтонском дворце. Он подчеркнул, что при больших ранах заживление шва занимает от шести до девяти месяцев. Медик отметил, что пока Миддлтон остается дома, ей необходимо избегать нагрузок. Ей следует полагаться на помощь членов семьи и всех, кто рядом, добавил специалист.

Ранее мы писали, что Тейлор Свифт на «Грэмми» повторила культовый образ Кейт Миддлтон на BAFTA.