Adidas и Канье Уэст договорились о прекращении судебных разбирательств

Немецкий спортивный бренд Adidas договорился с американским рэпером Канье Уэстом о прекращении разбирательств по делу о разрыве сотрудничества с принадлежащей ему маркой Yeezy. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Adidas Бьорна Гульдена.

Как рассказал Гульден, стороны отказались от претензий друг к другу в рамках соглашения, которое не включает в себя выплату от бренда бывшему партнеру. Adidas планирует направить на благотворительность средства, вырученные от продажи обуви Yeezy.

«По многим вопросам существовала напряженность. Больше нет никаких открытых вопросов, и нет выплат денег ни в чью сторону, мы оба двигаемся дальше», — поделился гендир Adidas.

Adidas прекратил партнерские отношения с Канье Уэстом в октябре 2022 года. Решение было принято из-за того, что компания столкнулась с критикой после скандального поведения музыканта. В частности, артист выложил в соцсетях скриншот переписки с продюсером P. Diddy, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Через некоторое время Уэста заблокировали за антисемитский пост.

Ранее стало известно, что Бьянка Цензори устраивала Канье Уэсту вечеринки «для взрослых», а он приглашал ее маму.