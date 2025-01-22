Раскрыты подробности жизни принца Гарри в США

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что у него «пока не так много друзей» в США. Об этом пишет издание The Daily Beast со ссылкой на источник.

По мнению информатора, в настоящий момент младший сын короля Карла III растерян, поскольку оказался в непривычной для себя обстановке.

«Я думаю, Гарри не знает, чего хочет, потому что он вырос в аквариуме и не знает, что такое настоящая жизнь. Думаю, он хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он мог время от времени целовать младенцев и не беспокоиться о деньгах», — поделился инсайдер.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл вместе с двумя детьми живут в Калифорнии уже более четырех лет. После отказа от королевских обязанностей в 2020 году они переехали в Монтесито, где живут по настоящее время.

Не так давно стало известно, что принца Гарри могут депортировать из США после возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.