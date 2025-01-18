Принцу Гарри угрожает депортация из США: известна причина

Принца Гарри могут депортировать из США после возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Такое мнение выразил эксперт аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер.

Он напомнил, что представляемая им компания подала в мае 2023 года иск с требованием обнародовать иммиграционные документы принца Гарри, так как появились сомнения в законности его пребывания на территории США.

В итоге министерство внутренней безопасности США отказалось предоставить необходимые документы, и это обстоятельство вызвало негодование у Трампа. Тем более, что ранее наследник британского монарха признался в употреблении запрещенных препаратов.

Гардинер выразил уверенность в беседе с Daily Express, что после 20 января, когда состоится инаугурация Трампа, документы по принцу Гарри все-таки могут попасть в открытый доступ. И если подтвердится, что муж Меган Маркл предоставил о себе ложную информацию, его в ближайшие месяцы отправят на родину в Великобританию.

Гардинер напомнил, что в США признание в употреблении наркотиков может являться основанием для депортации. Кроме того, о намерении выслать Гарри из страны ранее говорил и сам Трамп.

Напомним, в 2021 году принц Гарри заявил, что пробовал наркотики и за один день мог выпить недельную дозу алкоголя.

В 2020 году Гарри отказался от королевских обязанностей и окончательно разорвал связь с Великобританией, сменив место жительства на США. Кроме того, он испортил отношения с близкими и выпустил скандальные мемуары «Запасной», в которой критиковал титулованных родственников.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон решила помириться с Гарри и его женой. Она заявила, что готова позвонить Меган Маркл и положить конец их многолетней вражде.