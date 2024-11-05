Принц Гарри впервые за 6 лет может встретить Рождество вместе с королевской семьей

Принца Гарри впервые за 6 лет могут пригласить на семейное Рождество в Великобританию. Об этом пишет издание HeatWorld со ссылкой на источник.

По данным источника, в текущем году герцога Сассекского ждут как в замке Балморал, но и в семье покойной матери принцессы Дианы. Спенсеры хотят видеть Гарри за рождественским столом, несмотря на его репутацию и непростые отношения с отцом Карлом III.

При этом Меган Маркл не планирует возвращаться в Великобританию и встречать Рождество в компании родственников супруга. Информатор рассказал, что это время – лучший период для нее, чтобы укрепить отношения с голливудскими приятелями и наладить связь с мужем.

«По ее мнению, для них крайне важно быть дома в Монтесито во время праздников, особенно после того напряжения, которое они испытывали в последнее время», — поделился источник.

Инсайдер подчеркнул, что разногласия на этот счет создают новые трения между супругами. Предполагается, что вопрос празднования Рождества может стать причиной очередного кризиса в браке герцога и герцогини.

Ранее мы писали, что принц Уильям пришел в ярость из-за неприятного высказывания Гарри о Кейт Миддлтон.