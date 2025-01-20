Раскрыты подробности съемок третьего «Аватара»: «Фильм разогреет зрителю кровь»

Режиссер Джеймс Кемэрон рассказал о работе над третьей частью «Аватара». Он отметил, что фильм будет особенным и «разогреет кровь» зрителям.

В новом интервью постановщик подчеркнул, что «Аватар 3» станет финальным во франшизе и завершит историю. Подробности сюжета он пока не раскрывает, но интригует поклонников — будет что-то, чего никто не ожидает. Целью режиссера, по его словам, было не повторить то, что уже было в предыдущих частях, а бросить себе вызов.

«Этот фильм разогреет зрителю кровь. Но что волнует меня как художника, которому недавно исполнилось 70 лет и который вроде как в ответ за все это, — не только возможность проделать это снова, но и вывести на новый уровень персонажей и интриги. Вы такого не видели в „Аватаре“», — поделился Джеймс в беседе с Empire Magazine.

Напомним, что первая часть «Аватара» вышла на экраны еще в 2009 году. А продолжение зрители увидели лишь в 2022 году.

Ранее звезда «Субстанции» Маргарет Куолли пожаловалась на проблемы с кожей из-за съемок в фильме.