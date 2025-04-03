Раскрыты новые подробности романа Брэда Питта с девушкой, которая младше его на 29 лет

Голливудский актер Брэд Питт делает все возможное ради сохранения отношений с девушкой Инес де Рамон, которая младше его на 29 лет. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации источника, в настоящий момент 61-летний артист постоянно находится в Новой Зеландии из-за съемок. Инес же остается в Лос-Анджелесе. Влюбленные не могут видеться регулярно, а разница во времени становится проблемой для общения.

«Брэд делает все возможное, чтобы Инес была счастлива. Он приглашает ее в Новую Зеландию и осыпает ее особыми сюрпризами и подарками. Он действительно влюблен в нее и хочет, чтобы отношения были настолько прочными, насколько это возможно», – поделился информатор.

Пара, которая публично объявила о своем романе в ноябре 2022 года, этой весной отметит свою третью годовщину. Инсайдер отметил, что за это время Питт серьезно привязался к Инес. В частности, актеру нравится, что его избранница – не из актерской среды и у них нет конкуренции.

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