Раскрыты новые ДТП с участием сына Анджелины Джоли и Брэда Питта

Появилась информация о других ДТП с участием приемного сына американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакса. Об этом пишет Page Six со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал информатор, друзья беспокоятся о 20-летнем Паксе, недавно попавшем в ДТП – на мотоцикле он якобы ведет себя безответственно и отказывается использовать шлем.

Второй источник, близкий к семье молодого человека, сообщил, что мать находится с Паксом в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Пакс Джоли-Питт попал в ДТП в Лос-Анджелесе 29 июля. Сын знаменитостей врезался на своем электровелосипеде в машину. Уточняется, что юноша передвигался без шлема. На место аварии приехали полицейские и врачи. Парень получил травмы бедра и головы.

Ранее свидетель рассказал про ДТП с участием сына Анджелины Джоли.