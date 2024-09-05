Раскрыты личности людей, которым передали завещание Алена Делона
© Universal/All Film Archive/Mary Evans/East News
Завещание известного французского актера Алена Делона передали его троим детям — Анушке, Антони и Алену-Фабьену. Об этом пишет издание Figaro.
Документ на четырех страницах отправили заказным письмом из Швейцарии. У наследников есть 30 дней для возможного оспаривания содержания документа.
Старший сын Антони сообщил, что 50% наследства, оцениваемого в 150 млн евро (14,7 млрд рублей), будет передано его сестре Анушке, а сыновья покойной звезды получат по 25% каждый общего состояния своего родителя.
Напомним, Ален Делон ушел из жизни в своем доме 18 августа. Причина смерти 88-летнего актера не раскрывалась, но в 2019 году после перенесенного инсульта Делон заявил, что он не против сделать эвтаназию. Похороны прошли 24 августа. Артиста захоронили в его поместье в коммуне Души рядом с его 35 собаками.
Ранее мы писали, что возлюбленную Алена Делона не пригласили на его похороны.