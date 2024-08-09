Певица Билли Айлиш, рок-группа Red Hot Chili Peppers и рэп-исполнитель Снуп Догг выступят на закрытии Олимпиады в Париже. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники.

Церемония состоится в это воскресенье, 11 августа, на «Стад де Франс». На закрытии Олимпиады покажут уже подготовленные клипы и живые выступления звезд. Знаменитостей выбрали с учетом того, что следующие Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Участие в церемонии закрытия примет и американский актер Том Круз. Он готовит грандиозный трюк и покажет видео о том, как путешествовал с олимпийским флагом из Франции в США.

Открытие Олимпиады в Париже вызвало большое негодование в обществе. Все дело в том, что организаторы мероприятия сделали пародию на Тайную вечерю с участием представителей ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Недавно участники Олимпийских игр во Франции пожаловались на питание, которое предоставляют организаторы. Так, британскому пловцу Адаму Пити в еде попались черви.

ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)