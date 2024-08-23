Раскрыты годовые зарплаты членов королевской семьи

Раскрыты годовые зарплаты Карла III и членов его семьи. Соответствующую информацию публикует издание US Weekly.

По данным источника, основным источником дохода Карла III является Суверенный грант, который выплачивается на ежегодной основе. Он составляет порядка 113 млн долларов (около 10,3 млрд рублей). Подобная сумма уходит на содержание недвижимости, зарплату персонала и прочие запланированные дворцом траты.

Деньги на личные расходы монарх получает от герцогства Ланкастер – ежегодно оно приносит Карлу примерно 25 млн долларов (около 2,2 млрд рублей). При этом, как пишет US Weekly, в настоящий момент состояние правителя оценивается в 750 млн долларов (около 68,4 млрд рублей).

Доходы родной сестры Карла III Анны в разы меньше: с 1971 года она заработала всего 21 млн долларов (около 1,9 млрд рублей).

Кроме того, раньше опальный член королевской семьи принц Эндрю получал порядка 330 тысяч долларов (около 30 млн рублей) в год. Тем не менее после освобождения от королевских обязанностей младший брат Карла был вынужден начать жить в разы скромнее.

Уточняется, что ранее в этот список входили также Меган Маркл и принц Гарри. Однако с 2020 года супруги перестали получать деньги от королевской семьи.

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