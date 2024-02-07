Раскрыты детали приезда принца Гарри к столкнувшемуся с онкологией королю Карлу

Принц Гарри прибыл в Великобританию после новостей об обнаружении у его отца короля Карла III рака. Об этом пишет издание The Times.

По данным источника, принц Гарри к настоящему времени приземлился в аэропорту Лондона, совершив 11-часовой перелет из Лос-Анджелеса. При этом его супруга Меган, герцогиня Сассекская, осталась в США с двумя детьми. Сын короля покинул авиагавань в черном Range Rover в сопровождении полицейского эскорта.

Гарри доставили прямо в лондонскую резиденцию короля и королевы Кларенс-хаус, где его отец восстанавливался после амбулаторного лечения от рака.

Авторы материала отметили, что болезнь Карла III может помочь восстановить отношения между сыновьями короля, которые обострились после того, как в 2023 году была опубликована скандальная автобиография принца Гарри Spare.

Известно, что в последний раз принц, эмигрировавший с женой в США четыре года назад, приезжал в Великобританию в сентябре минувшего года.

Ранее стало известно, что Карл III решил уделить прилетевшему в Лондон принцу Гарри пару минут.