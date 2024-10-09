Раскрыто, зачем рэперу P.Diddy было нужно детское масло на скандальных «белых» вечеринках

Одна из предполагаемых жертв рэпера P.Diddy рассказала, зачем обвиняемый в торговле людьми артист хранил в своем доме детское масло в промышленных масштабах. По ее словам, он добавлял в бутылки наркотические вещества. Слова пострадавшей передает Telegram-канал «Только никому...».

Во время обысков в особняке рэпера сотрудники правоохранительных органов обнаружили странную находку, которую уже не первую неделю обсуждают в Сети. В его ванной стояли десятки бутылок с детским маслом. Об их предназначении сообщила одна из девушек, которая могла быть жертвой исполнителя. Она призналась, что маслом, в которое подмешивали наркотики, обливали тех, кого выбирал P.Diddy. Также им давали воду, в которой тоже было что-то запрещенное. Из-за этого люли оказывались практически в бессознательном состоянии.

«Все, к чему я прикасалась, было с наркотиками», - пояснила девушка.

По ее словам, жертвам угрожали ножом. А когда они принимали препараты, то соглашались на все, что бы им не предложили.

Напомним, что рэпер попал в скандал из-за своих «белых» вечеринок. Так они назывались, так как гости были в одежде белого цвета. На тусовках присутствовали многие знаменитости, которые после ареста P.Diddy предпочитают отмалчиваться.

Ранее была раскрыта реакция Хейли Бибер на скандал вокруг ее мужа Джастина и P.Diddy.