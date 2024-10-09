Раскрыта реакция Хейли Бибер на скандал вокруг ее мужа Джастина и P.Diddy

Модель Хейли Бибер считает себя защитницей мужа — заверил источник из ее окружения. По словам инсайдера, знаменитость пытается оградить Джастина от скандала вокруг рэпера P.Diddy. Об этом сообщает Daily Mail.

Недавно Хейли опубликовала в личном блоге фото супруга, показывавшего неприличный знак. Пост она никак не подписала, поэтому фанаты не поняли, как его трактовать. Пояснить за модель решил источник, близкий к ней.

«Хейли считает, что она защитница Джастина, и это ее способ показать миру, как она относится к ситуации», - отметил инсайдер.

При этом модель не пытается препятствовать желанию Джастина высказаться по поводу его прошлого. Она готова поддержать его, когда он будет готов раскрыть правду миру.

Напомним, что Джастин Бибер оказался втянут в скандал вокруг вечеринок P.Diddy как жертва. В Сети считают, что он один из главных пострадавших от действий артиста, так как в подростковом возрасте певец много времени проводил с рэпером.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер готов рассказать о пережитом на вечеринках P.Diddy.