Раскрыто, вернется ли Меган Фокс к съемкам в кино после рождения ребенка

Раскрыты планы голливудской актрисы Меган Фокс после рождения ребенка. Об этом пишет Us Weekly со ссылкой на источик.

Уточняется, что разрыв с Machine Gun Kelly изменил приоритеты Меган в жизни. Так, артистка решила не рефлексировать по поводу расставания с бойфрендом и намерена энергично вступить в новую главу своей жизни.

«У нее появилось новое чувство уверенности после разлуки с Machine Gun Kelly, и после рождения ребенка она сосредоточится на возвращении в карьеру. Ребенок – это самый большой подарок от этих отношений», — поделился информатор.

В ноябре минувшего года Меган Фокс сообщила о том, что беременна от Machine Gun Kelly. Она показала кадр из фотосессии, на котором позировала без одежды и в черной краске — одной рукой придерживая растущий живот. Однако спустя время в СМИ распространилась информация о том, что Фокс нашла в мобильном телефоне отца своего будущего ребенка некие огорчившие ее материалы, заставившие ее пересмотреть отношения с ним.

У Меган Фокс есть трое сыновей от Брайана Остина Грина — Ноа Шеннону сейчас 11 лет, Бодхи Рэнсому — 9 лет, а Джорни Ривер — 7.

Незадолго до этого Machine Gun Kelly заметили с супермоделью после расставания с Меган Фокс.