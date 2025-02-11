Machine Gun Kelly заметили с супермоделью после расставания с Меган Фокс

Американского рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) заметили с супермоделью Карой Делевинь после разрыва с актрисой Меган Фокс. Об этом сообщает издание TMZ, опубликовавшее соответствующее видео.

9 февраля музыкант посетил «Супербоул-2025» в Новом Орлеане. Папарацци засняли артиста в компании манекенщицы. В ролике, который выложил таблоид, Бэйкер здоровался со знакомым, а Делевинь стояла рядом и ждала его.

По словам журналистов, звезд связывают исключительно дружеские отношения. В 2019 году Machine Gun Kelly и Кара Делевинь присоединились к актерскому составу фильма под названием «Панк», который пока не вышел в прокат.

В ноябре минувшего года Меган Фокс сообщила о том, что беременна от Machine Gun Kelly. Она показала кадр из фотосессии, на котором позировала без одежды и в черной краске — одной рукой придерживая растущий живот. Однако спустя время в СМИ распространилась информация о том, что Фокс нашла в мобильном телефоне отца своего будущего ребенка некие огорчившие ее материалы, заставившие ее пересмотреть отношения с ним.

Незадолго до этого стало известно, что Меган Фокс приняла окончательное решение касательно ее отношений с Machine Gun Kelly.