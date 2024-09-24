Бена Аффлека заметили в реабилитационном центре после новости о воссоединении с Лопес

Голливудского актера Бена Аффлека заметили в реабилитационном центре после новостей о воссоединении с певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее снимки артиста.

В прошлом звезда «Исчезнувшей» неоднократно оказывался в рехабе. В частности, подобное лечение позволило Аффлеку избавиться от алкогольной зависимости. По этой причине поклонники, заметив звезду возле такого заведения в Лос-Анджелесе, начали переживать.

Оказалось, что актер отправился в рехаб спустя неделю после первой за долгое время публичной встречи с Дженнифер Лопес, чтобы навестить близкого приятеля. Вдобавок речь идет о реабилитационном центре спортивной медицины, а не о рехабе для зависимых.

Напомним, 20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес пытается вернуть Бена Аффлека с помощью особого плана.