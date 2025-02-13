Раскрыто прозвище принца Гарри среди королевского персонала

Раскрыто отношение королевского персонала к принцу Гарри. Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на фрагменты из книги «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг» биографа британской королевской семьи Тома Куинна.

Так, благодаря опубликованному отрывку стало известно, что между собой сотрудники дворца называли герцога Сассекского принцем-регентом из телесериала «Черная гадюка». Королевская прислуга считала младшего сына Карла III таким же напыщенным и немного глуповатым. Персонал также шутил, что Гарри «потребовалось бы две недели, чтобы самостоятельно надеть брюки».

Вспоминая о работе на члена королевской семьи, один из бывших сотрудников рассказал Куинну анонимно, что однажды Гарри устроил масштабный скандал едва ли не на пустом месте.

«Я помню, как однажды в его личных апартаментах я что-то перепутал — какие-то бумаги на его столе или что-то в этом роде. Он сразу же разозлился, и это было несоразмерно проблеме», — поделился информатор.

Кроме того, инсайдер упомянул и жену принца Гарри. Предполагается, что Меган Маркл чувствовала, что ее муж не особенно любим во дворце. Вдобавок ее раздражала необходимость жить в коттедже, который был в разы меньше того, где жили Уильям и Кейт Миддлтон.

«Меган посчитала, что это так мало, что это, должно быть, отражение того, как королевская семья принижала ее мужа. Она просто не понимала, что настоящие члены королевской семьи не слишком заботятся о домах и материальных ценностях, потому что, имея их всегда, они воспринимают их как должное», — заявил источник.

Незадолго до этого принц Гарри высказался о Меган Маркл после слухов о проблемах в браке.