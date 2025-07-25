Раскрыто предсмертное желание королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II перед самой смертью издала распоряжение после того, как выяснилось, что ее собственный шофер был педофилом и надругался над мальчиком в покоях Букингемского дворца. Британская правительница испугалась, что это может спровоцировать расследование, в результате которого членов королевской семьи разоблачат как растлителей малолетних. В последнем приказе она просила повлиять на полицию и заставить прекратить дальнейшие расследования, чтобы не разрушить репутацию, созданию которой королева посвятила 70 лет.

О предсмертном желании Елизаветы II сообщает Radar Online.

За несколько дней до смерти королева собрала ближайших советников и потребовала сделать все возможное для завершения расследования о сексуальных злоупотреблениях в Букингемском дворце. О предсмертном желании Елизаветы II стало известно спустя 3 года после смерти.

Расследования, которые имела в виду правительница, касались водителя и дворецкого. Их обвиняли в создании педофильской сети, преступники признали вину, но умерли до завершения судебных процессов. Подозрения пали и на членов королевской семьи. Королева явно опасалась, что преступления раскроют.

«Ее последний приказ был адресован старшим помощникам дворца, чтобы они оказали давление на полицию и заставили ее прекратить любые дальнейшие расследования», - пишет источник.

Ранее сообщалось, что королева почувствовала себя преданной принцем Гарри перед смертью.