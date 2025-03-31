Раскрыто предсмертное требование Карла III после слухов о его ухудшающемся самочувствии

Раскрыто главное предсмертное требование Карла III после слухов о его ухудшающемся самочувствии. Об этом пишет издание Radar.

На минувшей неделе появилась информация о неожиданной госпитализации Карла III. Однако борющийся с раком король быстро вернулся домой. И хотя по рекомендациям врачей Карлу пришлось отменить ряд запланированных мероприятий, с ним, по словам представителей Букингемского дворца, все в порядке.

При этом информатор рассказал, что недавно Карл дал несколько главных предсмертных указаний старшему сыну Уильяму, который займет престол после отца. Одним из указаний называется требование обеспечить безопасность королеве Камилле, а также передать ей управление дворцом и деньгами. Таким образом Карл намерен добиться того, чтобы к его избраннице относились с уважением даже в случае его кончины. Уточняется, что Уильям не сможет отказать родителю, вследствие чего некоторые уже предсказывают полный захват власти Камиллой.

В то же время будущий король имеет полное право обойтись с Гарри так, как ему вздумается. При необходимости Уильям может навсегда изгнать брата, но при этом просто обязан обеспечить комфорт и безопасность своей мачехе.

Ранее мы писали, что скандал с благотворительной организацией стал «сокрушительным» для принца Гарри.