Скандал с благотворительной организацией стал «сокрушительным» для принца Гарри

Принц Гарри покинул занимаемую должность покровителя в благотворительной организации Sentebale, которую он основал в память о своей покойной матери принцессе Диане, из-за внутренних разногласий и личных переживаний. Об этом заявила королевский биограф Ингрид Сьюард.

По ее словам, для Гарри уход из Sentebale стал разочаровывающим, так как он вложил в организацию душу и сердце.

«Когда он основал Sentable, он часто говорил о том, как гордилась бы им Диана. Как ее память была неотъемлемой частью его мыслей о помощи маленьким детям, рожденным со СПИДом. Это особенно сокрушительно для него, поскольку это было сделано в память о ней. Гарри будет грустным и сердитым человеком сегодня, но это не последнее, что мы слышим о его благотворительности в Африке», — добавила она изданию Mirror.

В официальном сообщении фонда говорится, что принц покинул занимаемую должность после конфликта между советом попечителей и председателем совета.

В свою очередь, сам Гарри заявил, что испытывает «шок» и «по-настоящему убит горем» из-за необходимости уйти в отставку, поддержав попечителей, которые также покинули благотворительную организацию из-за разногласий.

Напомним, в 2006 году принц Гарри основал Sentebale вместе с Сеисо, младшим братом короля Лесото Летси III. Благотворительная организация собирала средства для людей, пострадавших от ВИЧ в Лесото, небольшом королевстве, не имеющем выхода к морю, которое является одной из беднейших стран мира. В 2019 году организация расширила свою деятельность на соседнюю Ботсвану и занялась решением проблем наркомании и других социальных проблем среди молодежи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри лишился должности в благотворительной организации из-за женоненавистничества и расизма. Его обвинили в неуважении к чернокожей женщине — главе фонда Sentebale.