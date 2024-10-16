Раскрыто, почему Тимоти Шаламе не хочет выходить в свет с Кайли Дженнер

Голливудский актер Тимоти Шаламе не желает выходить в свет с моделью Кайли Дженнер из-за того, что это может негативно отразиться на его карьере. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Информатор из окружения звездной пары рассказал, что Шаламе и Дженнер по-прежнему встречаются, однако они пытаются не привлекать внимание к своему роману. По словам инсайдера, Шаламе считает, что его отношения с предпринимательницей «могут затмить его карьеру». Хотя Кайли «устраивает такое положение дел», ее семье не нравится то, что она вынуждена скрывать свои отношения.

«Ее сестра Ким (Кардашьян) и ее мать Крис (Дженнер) считают, что она упускает прекрасную возможность, она должна просто наслаждаться романтикой. Очевидно, что Кайли не следует их советам. Она любит Тимоти и хочет, чтобы эти отношения сложились», — поделился источник.

Напомним, о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе стало известно в начале сентября минувшего года, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и актер сидели в обнимку и целовались.

В начале октября текущего года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на свидании в Нью-Йорке.