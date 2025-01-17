Раскрыто, почему принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети носят одежду одинакового цвета

Раскрыто, почему принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети появляются на публике в одинаковой одежде. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным источника, с помощью гармонии в нарядах, Кейт и Уильям демонстрируют, что всегда держатся единым фронтом. Смыслом обладает и каждый из цветов — так, синий символизирует спокойствие и стабильность. Отмечается, что это любимый цвет Уэльсов и их постоянный фаворит.

Помимо этого, для Кейт и Уильяма синий является вдвойне особенным, поскольку ассоциируется с их помолвкой, благодаря платью, в котором Миддлтон вышла и свет в тот день, когда влюбленные сообщили миру радостное известие.

Символизирующий благополучие бордовый также служит одним из цветов, который часто можно заметить в нарядах принца и принцессы. Каждый выход семейства детально согласовывается и прорабатывается. Примечательно, что супругам не обязательно полностью наряжаться в определенный цвет: нередко общность подчеркивается только одной деталью — галстуком или другим аксессуаром.

Накануне стала известна реакция Карла III на новость о ремиссии Кейт Миддлтон.