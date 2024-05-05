Раскрыто, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон готовы помириться с принцем Гарри и Меган Маркл

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон готовы наладить отношения с принцем Гарри и Меган Маркл ради детей. Об этом пишет издание Us Weekly.

По словам инсайдера из королевской семьи, братья Уильям и Гарри «не разговаривали уже несколько месяцев», однако для этого «есть потенциал», поскольку, как утверждает другой источник, Гарри пытался связаться со своей семьей и пригласить их на «Игры непокоренных».

Инсайдер отметил, что братья «открыты» для встречи друг с другом спустя долгое время напряженных отношений в связи с уходом Гарри из королевской семьи в 2020 году. Более того, по информации источника, принц Уильям и Кейт Миддлтон готовы пойти на перемирие с Гарри и Меган Маркл «ради детей»: 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи.

«Они хотят наладить отношения с Меган и Гарри и не желают, чтобы вражда перешла на следующее поколение», — заявил инсайдер.

Источник подчеркнул, что принц и принцесса Уэльские хотят, чтобы их наследники общались с детьми герцогов Сассекских: 4-летним Арчи и 3-летней Лилибет. По словам инсайдера, того же со своей стороны желают и принц Гарри и Меган Маркл.

«Очевидно, что герцог и герцогиня хотят, чтобы их дети поддерживали отношения со своими кузенами», — сообщил источник.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон.