Раскрыто, почему Меган Маркл появляется на публике в черно-белых нарядах

Сотрудница компании House of Colour стилистка Сэнди Ланкастер раскрыла тайный смысл черно-белых нарядов супруги принца Гарри Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что для появления на красной дорожке и официальных королевских мероприятиях бывшая актриса выбирает сдержанные образы. Эксперт отметила, что это тщательно продуманный выбор, который, вероятно, служит результатом предыдущей публичной критики.

Так, подобранная со стилистом монохромная одежда помогает жене принца Гарри привлечь внимание к своим высказываниям и делает ее более доступной для обычных людей, рассказала специалистка.

«Избегание ярких цветов может быть стратегическим шагом, чтобы привлечь внимание к посланиям или действиям, а не к одежде. Это предполагает вдумчивый, ориентированный на имидж процесс принятия решений», — поделилась Ланкастер.

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