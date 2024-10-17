Раскрыто, почему Хейли Бибер отсутствовала на показе Victoria's Secret

Анонимный информатор рассказал о причинах отсутствия американской модели на показе бельевого бренда Victoria's Secret. Об этом пишет издание Daily Mail.

«У нее сейчас много дел, и я думаю, все это понимают», — поделился инсайдер.

Источник уточнил, что ключевая причина, по которой супруга Джастина Бибера пропустила шоу, это рождение сына.

Помимо этого, информатор напомнил о скандале, связанный с ее супругом и продюсером P. Diddy, а также сложных отношениях с отцом Стивеном Болдуином. Он добавил, что всего два года назад Хейли сделали операцию на сердце.

«Хейли прекрасно понимает, что ей необходимо избегать стресса в послеродовой период, поскольку она находится в деликатном положении, а ее здоровье — главный приоритет», — резюмировал он.

Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июне 2018 года, а в ноябре того же года они официально узаконили свои отношения. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае 2024-го звездные супруги сообщили, что ждут ребенка, а в августе у пары родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее мы писали, что Хейли Бибер не разрешила родителям общаться с ее сыном Джеком после ссоры.