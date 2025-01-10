Раскрыто, почему Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе не афишируют свой роман

Раскрыто, почему модель Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе не афишируют свой роман. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник.

После затяжного молчания знаменитости наконец-то вышли в свет. Недавно влюбленные вместе появились на премии «Золотой глобус» и даже не скрывали чувств друг к другу. Примечательно, что пара встречается около двух лет, однако подобная откровенность с публикой для них в новинку. По словам информатора, это связано с верой манекенщицы в то, что счастье любит тишину.

Помимо этого, влюбленные до сих пор не до конца уверены друг в друге.

«Они все еще пытаются выяснить, какие они как пара. Проблем у них нет, но остались вещи, в которых они хотят сориентироваться», — поделился источник.

Инсайдер добавил, что Шаламе «разбирается в своей карьере»: если он вступит в серьезные отношения, то будет вынужден «жонглировать». Дженнер, как выяснилось, принимает и осознает это, а еще готова мириться с неопределенностью бойфренда долго.

Ранее стало известно, что Кайли Дженнер сняла замок в Италии, чтобы познакомить Тимоти Шаламе с семьей