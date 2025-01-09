Кайли Дженнер сняла замок в Италии, чтобы познакомить Тимоти Шаламе с семьей

Американская звезда Кайли Дженнер организовала знакомство своего партнера Тимоти Шаламе с родственниками с большим размахом — для мероприятия она сняла целый замок в Италии. Об этом 9 января сообщила газета The Daily Mail.

Как утверждают источники издания, Кайли продумала все тщательно — ее целью было «ввести Шаламе в семью», и из этой поездки в Европу молодые люди, встречавшиеся на тот момент всего полгода, вернулись уже «настоящей парой».

«Когда Тимоти отправился в отпуск с девочками, Крис и группой друзей Кайли, его стали считать частью семьи, это было что-то вроде обряда посвящения», — говорят собеседники The Daily Mail.

Для этого обряда Кайли выбрала отель-замок Reschio, расположенный на границе Тосканы и Умбрии. Его территория занимает 1500 гектаров земли, усеянной кипарисами и оливковыми рощами и испещренной каменными белыми дорогами.

Ранее мы писали о том, что актриса Деми Мур унизила Кайли Дженнер на церемонии вручения премии «Золотой глобус».