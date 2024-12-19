Раскрыто, почему Анджелина Джоли затянула развод с Брэдом Питтом

Раскрыта причина, по которой актриса Анджелина Джоли затянула развод с Брэдом Питтом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Питт и Джоли узаконили свои отношения в 2014 году. Однако через два года они решили развестись. Окончательно процесс закончился в 2019 году, но он сопровождался множественными судебными исками — Актер обвинял жену в нарушении договоренностей по ведению совместного бизнеса, а она заявляла, что звезда «Бойцовского клуба» применял насилие в отношении их детей. В итоге разбирательства между парой продолжаются до сих пор.

В окружении Питта связывают затянувшийся развод с тем, что Джоли ждет совершеннолетия Нокса и Вивьен — их родных детей. По слухам, они единственные, кто еще поддерживает общение с отцом.

Информатор рассказал, что развод с Джоли мешает Питту выйти на новый уровень в отношениях с новой девушкой Инес де Рамон – жениться.

«Он просто хочет, чтобы это закончилось, Она затянула все на десять лет и теперь оттягивает завершение развода», — поделился инсайдер.

В то же время, по словам источника, у Брэда есть собственные «рычаги давления» на бывшую супругу. Уточняется, что актер знает, что, когда он счастлив, бывшая избранница «кипит».

Ранее Анджелина Джоли пожаловалась на одиночество после развода с Брэдом Питтом.