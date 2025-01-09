Раскрыто, куда планирует переехать Анджелина Джоли по окончании судов с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли намерена уехать из США по окончании судов с бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, артистка планирует обосноваться в Париже, как только закончатся многолетние судебные разбирательства с экс-супругом. Информатор уточнил, что Джоли трудно находиться в токсичной атмосфере Голливуда, вследствие чего она хочет «смыть это со своих волос».

Кроме того, в настоящий момент во Франции живет основная часть ее друзей, включая близкую подругу Сальму Хайек.

«Париж занимает одно из первых мест в списке, куда она переедет после того, как ее юридические проблемы будут решены. Она жаждет начать все заново. Стресс и душевные страдания длятся, кажется, уже целую жизнь», — поделился инсайдер.

Вдобавок журналисты выяснили, что Джоли собирается жить на две страны. Вторым государством выступит Камбоджа, которая сыграла в жизни звезды важную роль. Во-первых, потому что там проходили съемки культовой киноленты «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», а во-вторых, потому что именно оттуда первый приемный сын Джоли и ее бывшего мужа Мэддокс.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли разбогатела на 80 млн долларов из-за развода с Питтом.