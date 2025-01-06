Миллионы долларов: как Анджелина Джоли разбогатела из-за развода с Питтом

Актриса Анджелина Джоли стала богаче на 80 миллионов долларов после развода с Брэдом Питтом. Одна из самых красивых голливудских пар официально разорвала узы брака только через восемь лет после подачи заявления о разводе. Как выяснил зарубежный портал Daily Mail, женщина за это время заработала огромные деньги.

По данным источника, сумма в 80 миллионов долларов сложилась благодаря деньгам, которые занимал ей Брэд на покупку дома, алиментам, которые он регулярно выплачивает. Также Джоли не тратит свои средства на некоторые расходы детей, их покрывает экс-супруг. Он же оплачивает счета за психотерапевта.

Актриса подзаработала и на том, что продала подарки экс-возлюбленного. Так, она получила 11 с половиной млн долларов за картину Уинстона Черчилля. Еще она продала свою часть французской винодельни, из-за которой были споры несколько лет.

Журналисты посчитали, что Анджелина осталась в большом плюсе после развода.

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