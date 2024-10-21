Раскрыто, кто разрушил дружбу Эштона Кутчера с P.Diddy

Стало известно, кто положил конец дружбе актера Эштона Кутчера и рэпера P.Diddy. Раньше звезда кино много времени проводил с артистом, но сейчас он старается делать все, чтобы не ассоциироваться с ним. Оказалось, что еще несколько лет назад их общение прервалось из-за актрисы Деми Мур.

По информации портала Radar, Кутчер был одним из тех, кто посещал скандальные вечеринки рэпера. Их часто замечали вместе, но в конце нулевых дружбе неожиданно пришел конец. Произошло это из-за того, что Эштон начал отношения с Деми Мур.

«Я помню, как однажды ночью он был с Деми, может быть, в первый раз, а через пару недель он позвонил мне, чтобы сказать, что влюблен. Это был конец нашим тусовкам», - цитирует слова рэпера P.Diddy СМИ.

Эштон женился на Деми в 2005 году и прожил с ней в браке семь лет. Однако и после развода он не стал налаживать отношения с P.Diddy. Сейчас он пытается держаться в стороне от скандала вокруг артиста и даже думает вместе с семьей уехать из Голливуда.

Напомним, что рэпера P.Diddy обвиняют в нескольких преступлениях, среди которых изнасилования и торговля людьми. Предположительно, это все происходило на «белых» вечеринках исполнителя, на которых присутствовали многие звезды.

Ранее портал «Страсти» собрал все, что известно о рэпере P.Diddy и его возможных преступлениях.